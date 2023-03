San Lorenzo: conheça o time do Papa, rival do Fortaleza na Sul-Americana

Campeão da Copa Libertadores de 2014, o clube argentino figura como um dos principais rivais do Tricolor do Pici no Grupo H do torneio continental

Tradicional time do futebol argentino, o San Lorenzo é o cabeça de chave do Grupo H e será um dos principais concorrentes do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Três vezes campeão continental, o clube é reconhecido mundialmente por ter um ilustre torcedor: o Papa Francisco.

Sob alcunha de “El Ciclón”, o San Lorenzo tem taças importantes em seu arsenal, como a da Copa Mercosul de 2001, da Copa Sul-Americana de 2002 e da Copa Libertadores de 2014. Fundado em 1908, o clube manda seus jogos no estádio Pedro Bidegain, popularmente conhecido como El Nuevo Gasómetro. A praça esportiva tem capacidade para cerca de 47 mil pessoas e fica localizada em Buenos Aires (ARG).

Sobre o assunto Fortaleza na Sula: Alex Santiago elogia San Lorenzo e prega respeito aos adversários

Fortaleza na Sul-Americana: sorteio define grupo e os adversários

Na reapresentação do Fortaleza, Tinga treina com o elenco tricolor

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última temporada, o San Lorenzo finalizou o Campeonato Argentino na sexta colocação, desempenho que o fez carimbar a vaga para a Sul-Americana. Naquela edição, o Boca Júniors foi o campeão, enquanto o Racing ficou com o segundo lugar.

Embora seja um clube tradicional, o San Lorenzo vive um jejum de títulos, cenário que tem incomodado a torcida. A última taça foi em 2015, da Supercopa Argentina, e desde então o clube não venceu nenhum outro torneio de relevância nacional ou continental.

Na atual temporada, o time totaliza nove partidas disputadas, com seis vitórias, um empate e duas derrotas. Neste recorte, oito duelos foram válidos pelo Campeonato Argentino, onde a equipe figura na segunda colocação, com 16 pontos, dois a menos que o líder River Plate.

+ Fortaleza na Sul-Americana: sorteio define grupo e os adversários



O “El Ciclón” é comandado pelo treinador Rubén Insúa, que está no clube desde o ano passado. No elenco, os destaques ficam por conta da dupla de atacantes formada por Andrés Vombergar e Adam Bareiro, artilheiros do time no campeonato nacional desta temporada, ambos com três gols marcados.

No primeiro turno da Sula, o Fortaleza encara o San Lorenzo na segunda rodada, na Argentina, cujo duelo está previsto para acontecer na semana do dia 19 de abril. Já no returno, o Tricolor e o "El Ciclón" se enfrentam já na rodada inicial, desta vez na Arena Castelão, na semana de 24 de maio.

Números do San Lorenzo no Campeonato Argentino de 2023:

8 jogos



5 vitórias



1 empate



2 derrotas



10 gols marcado



4 gols sofridos



2ª colocação do torneio



Tags