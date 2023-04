Fortaleza nunca perdeu para o Águia de Marabá; veja retrospecto

Rival constante na Série C, o time paraense sempre foi considerado uma pedra no sapato do Tricolor. De 2010 a 2015 foram três vitórias leoninas e sete empates

O Fortaleza estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira, 11. O adversário é um velho conhecido do Leão: o Águia de Marabá. Rival constante na Série C do Campeonato Brasileiro, o time paraense sempre foi considerado uma pedra no sapato do Tricolor do Pici. Mas, apesar disso, a equipe cearense nunca perdeu o Alvirrubro.

O retrospecto entre as equipes é marcado principalmente por empates. Em dez jogos pela Terceira Divisão, são três vitórias do time do Pici. Nas outras sete partidas prevaleceu a igualdade no placar. O duelo marca também o reencontro entre as equipes, que não se enfrentam desde 2015.

Entre 2010 e 2013, foram seis jogos seguidos com igualdade no marcador. O segundo foi o mais doloroso para a torcida tricolor. Na última rodada da primeira fase da Série C de 2010, o empate em 1 a 1 eliminou o escrete vermelho-azul-e-branco da competição. Tatu abriu o placar para o Águia e Torrô deixou tudo igual, mas não foi suficiente para evitar a eliminação tricolor naquele ano.

O Fortaleza venceu o time de Marabá pela primeira vez em 2014. No estádio Presidente Vargas, o Leão triunfou por 1 a 0 com gol de Robert. No mesmo ano, o clube do Pici venceu pelo placar de 2 a 0, fora de casa, com tentos de Genílson e Robert. O sétimo empate foi em 2015, quando as equipes terminaram a partida com um 2 a 2 no placar, em Marabá.

No último confronto entre os times, em setembro de 2015, o Fortaleza obteve a vitória mais expressiva: 4 a 1, com três gols de Maranhão e um de Daniel Sobralense. Joãozinho descontou para os paraenses.

Fortaleza e Águia de Marabá se reencontram nesta terça, às 21h30min, na Arena Castelão e um cenário totalmente diferente daquele vivido na Série C. O clube do Pici vai para o quinto ano seguido na Série A, além de somar duas participações consecutivas no maior torneio do continente, a Copa Libertadores, e boas campanhas na Copa do Brasil.

A equipe comandada por Vojvoda também disputa a Sul-Americana nesta temporada. Já o Águia não jogará nenhuma divisão do futebol brasileiro em 2023. Apesar disso, o Alvirrubro eliminou um time de Série A, o Goiás, na segunda fase desta edição da Copa do Brasil.

O duelo entre Tricolor e Águia é válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto da volta acontece no dia 26 de abril, uma quarta-feira, às 19h30min, no estádio Mangueirão, em Belém (PA).

Veja retrospecto entre Fortaleza e Águia de Marabá:



Fortaleza 0 x 0 Águia de Marabá - Série C 2010



Águia de Marabá 1 x 1 Fortaleza - Série C 2010



Fortaleza 0 x 0 Águia de Marabá - Série C 2012



Águia de Marabá 0 x 0 Fortaleza - Série C 2012



Fortaleza 2 x 2 Águia de Marabá - Série C 2013



Águia de Marabá 1 x 1 Fortaleza - Série C 2013



Fortaleza 1 x 0 Águia de Marabá - Série C 2014



Águia de Marabá 0 x 2 Fortaleza - Série C 2014



Águia de Marabá2 x 2 Fortaleza - Série C 2015

Fortaleza 4 x 1 Águia de Marabá - Série C 2015



