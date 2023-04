"Não vou vender essa ideia", diz Paz sobre título da Sul-Americana

Presidente do Fortaleza concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, e comentou sobre a competição continental

Após conquistar o penta Estadual no último sábado, 8, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 10.

Na ocasião, o dirigente foi questionado se o time tricolor tem como objetivo palpável o título da Copa Sul-Americana. Em sua resposta, Paz ponderou e disse que prefere "não vender essa ideia" devido a dificuldade do torneio.

"Eu não vou vender essa perspectiva, ser campeão é dificílimo. O São Paulo chegou na final ano passado e perdeu, o Bragantino chegou e perdeu. Então eu não vou prometer isso. Acho que a gente entra na competição como um clube que tem condições de avançar, de passar de fase. Não vou vender essa ideia de que a gente entra para ser campeão", comentou.



Durante a comemoração do título do Campeonato Cearense, o ex-goleiro e diretor Marcelo Boeck, além do atacante Thiago Galhardo comentaram sobre o clube cogitar possibilidade de título em mais duas competições na temporada 2023.



Na Copa Sul-Americana, o time de Juan Pablo Vojvoda estreou com goleada sobre o Palestino-CHI, por 4 a 0, na quarta-feira passada.

Confira a entrevista completa: