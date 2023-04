Paz revela bastidores da contratação de Calebe: "A gente imaginava para vir emprestado"

O presidente do Leão do Pici participou do Esportes do Povo na manhã desta segunda-feira, 10, e comentou sobre a chegada do meia de 22 anos

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz participou do programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 10. Na ocasião, o mandatário revelou bastidores da contratação de Calebe, autor do gol que garantiu o penta do clube no Cearense, e assumiu que esperavam trazer o atleta apenas por empréstimo.

"O Cifec já falava dele. O Leandro, que é um dos membros, dizia muito: 'Esse menino é muito bom, se um dia puder trazer'. E a gente imaginava o Calebe para vir emprestado. Ele tinha pouco espaço no Atlético-MG. A gente foi procurar o Atlético-MG para o empréstimo e eles disseram que não emprestavam, mas podia vender. E aí veio a negociação e a gente entendeu que era um ativo a ser investido.”

O Tricolor do Pici firmou contrato com Calebe até o dia 31 de dezembro de 2026 e adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 6 milhões, junto ao Atlético-MG.

Além do mapeamento feito pelo Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube (Cifec), Marcelo Paz evidenciou que Vojvoda entrou em contato com o técnico Cuca para falar sobre jogadores do Galo e um dos nomes mencionados foi justamente o de Calebe. A partir disso, o técnico argentino fez estudos mais aprofundados sobre o atleta.

“O Vojvoda uma vez teve uma conversa com o Cuca, que já não estava mais no Atlético-MG, e perguntou por alguns jogadores do Galo. O Cuca disse: ‘Calebe é muito bom, pode levar. Esse menino vai virar, vai acontecer’. E a gente não tinha muitas imagens do Calebe, porque ele não fez tantos jogos assim no ano passado. O Vojvoda esmiuçou e viu que ele tinha aquela característica dinâmica. O Calebe marca, rouba bola, joga aberto ou por dentro. Ele entrou no clássico aberto pela direita, depois foi para dentro.”

Marcelo Paz aproveitou a oportunidade também para elogiar o atleta de 22 anos. O presidente tricolor listou as principais características do atleta e comentou sobre o gol marcado por ele na final do Campeonato Cearense.

“Considero o Calebe um grande jogador. Ele tem se mostrado ser esse grande jogador. Um jogador que tem velocidade, drible, domínio, passe e está começando a fazer gol, que é onde ele precisava evoluir. Foi um belo gol. Ele meio que colocou a bola. Não foi aquela porrada.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista nesta segunda-feira, 10, ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Na conversa, o mandatário tricolor comentou sobre proposta pelo volante Hércules. Ele também afirmou que caso a jovem promessa seja vendida, o clube comprará o Caio Alexandre.



"O Hércules é um grande ativo do Fortaleza. Ele tem contrato até 2026 com o Fortaleza. Esse ano ele está amadurecendo ainda mais. É um jogador mais pronto ainda. Existe sim propostas de clubes brasileiros. Existe o interesse. O Flamengo é um deles. Nós conversamos como o Flamengo . Estou aqui falando em primeira mão. Conversamos com o Flamengo e há uma possibilidade que venha proposta oficial dentro dos valores", revelou o presidente.

