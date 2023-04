Paz confirma proposta do Cruzeiro por Tinga e diz: "Vamos tomar a melhor decisão"

Presidente do Fortaleza confirmou a oferta e expôs um pedido que fez ao jogador antes da final do Campeonato Cearense

Após se sagrar pentacampeão estadual, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, conversou com o Esportes O POVO e falou sobre a proposta do Cruzeiro pelo lateral-direito Tinga. O mandatário confirmou a oferta e expôs um pedido que fez ao jogador antes da final do Campeonato Cearense.

"O Tinga tem uma proposta. Eu conversei com ele, a gente quer que ele fique no Fortaleza. Eu pedi para ele: ‘Cara, esquece essa proposta até sábado. Você sabe o que representa no clube, quero ver você levantando a taça", disse.

Sobre o assunto Galhardo comemora penta do Fortaleza no Cearense: "Fizemos história"

"Ninguém ganha cinco títulos por acaso", celebra Marcelo Paz após penta

Fortaleza soma 15 títulos estaduais no século XXI

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na oportunidade, Paz ainda revelou que uma conversa acontecerá neste domingo, 9, para diretoria, jogador e staff tomarem a melhor decisão.

"Amanhã tenho um compromisso de conversar com ele e tentar ver o melhor caminho. A proposta é muito boa, é interessante. Mas vamos, junto com o Tinga e o staff dele, tomar a melhor decisão", finalizou o presidente.

Conforme apurou o Esportes O POVO, a proposta do time mineiro é vista com bons olhos pelo jogador, que considera atrativa a chance de defender o clube administrado por Ronaldo Fenômeno. A Raposa, inclusive, está disposta a desembolsar uma quantia pela liberação de Tinga.

Com vínculo até dezembro, o Leão já estudava a extensão de contrato do ídolo, não deseja o fim da relação neste momento e aguarda uma definição do camisa 2. O clube do Pici não abre mão de uma compensação financeira para liberá-lo, mas pretende realizar homenagens ao ídolo em caso de saída.

Tags