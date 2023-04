Após penta Estadual, Fortaleza sonha em disputar título da Copa do Brasil e Sul-Americana

O pentacampeonato cearense não é o único título que o Fortaleza mira em 2023. Com o maior investimento da história do clube no elenco, o Tricolor tem planos de brigar pela Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

A diretoria sabe da dificuldade nas duas competições, mas trata a possibilidade como um projeto, revelou o ex-goleiro e atual dirigente do Leão, Marcelo Boeck. “Nós temos um sonho, uma meta e um projeto de poder, quem sabe, ter a Copa do Brasil, uma Sul-Americana e poder fazer um grande Campeonato Brasileiro. Logicamente, com o pezinho no chão, é muito difícil. Esse ano, talvez, seja o ano mais difícil de uma série A”, disse, em entrevista ao Esportes O POVO.

Os jogadores parecem ter comprado a ideia. O atacante Thiago Galhardo, por exemplo, tem metas bem traçadas na cabeça para as três competições que o Fortaleza ainda tem pela frente na temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Agora nós temos três competições muito palpáveis para poder continuar. No Brasileiro, a gente sabe que é muito difícil ser campeão, mas (queremos) ficar ali na primeira parte de tabela, de oitavo para cima e a Copa do Brasil e Sul-Americana é o que a gente vai querer e vai almejar o máximo possível", afirmou.

A estreia do Fortaleza na Copa do Brasil acontece nesta terça-feira, 11, contra o Águia de Marabá-PA, no Castelão. O Leão começa na terceira fase por ter sido campeão da Copa do Nordeste de 2022. Já no próximo sábado, 15, o Tricolor estreia na Série A do Brasileiro, contra o Internacional, também em casa.

Na Copa Sul-Americana, o time de Juan Pablo Vojvoda estreou com goleada sobre o Palestino-CHI, por 4 a 0, na quarta-feira passada.



Tags