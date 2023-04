CBF detalha os dez primeiros jogos do Fortaleza na Série A do Brasileiro

No final da tarde deste domingo, 2, a CBF divulgou a tabela detalhada das dez primeiras rodadas do Brasileirão de 2023. A maioria das partidas do Leão do Pici neste período serão aos sábados

Além da Copa do Brasil, o Fortaleza também conheceu as datas e horários dos jogos na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. No final da tarde deste domingo, 2, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das primeiras dez rodadas da competição.

De acordo com a tabela divulgada pela CBF, sete dos dez primeiros jogos do Leão do Pici no Brasileirão acontecerão aos sábados. Os outros três estão divididos entre segunda-feira, quinta-feira e domingo.

A estreia do escrete do Pici está marcada para o dia 15 de abril, às 18h30min. Nesta data, os comandados de Juan Pablo Vojvoda irão encarar o Internacional-RS, na Arena Castelão, com transmissão do Premiere FC.

Veja a tabela detalhada dos dez primeiros jogos do Fortaleza na Série A

15/04 (sábado): Fortaleza x Internacional - 18h30min - Arena Castelão-CE

22/04 (sábado): Coritiba x Fortaleza - 18h30min - Couto Pereira-PR

29/04 (sábado): Fortaleza x Fluminense - 16h30min - Arena Castelão

08/05 (segunda-feira): Corinthians x Fortaleza - 20 horas - Neo Química Arena-SP

11/05 (quinta-feira): Fortaleza x São Paulo - 20 horas - Arena Castelão

14/05 (domingo): Grêmio x Fortaleza - 16 horas - Arena do Grêmio-RS

20/05 (sábado): América-MG x Fortaleza - 16 horas - Independência-MG

27/05 (sábado): Fortaleza x Vasco - 16 horas - Arena Castelão

03/06 (sábado): Fortaleza x Bahia - 16 horas - Arena Castelão

10/06 (sábado): Botafogo x Fortaleza - 18h30min - Nilton Santos-RJ



