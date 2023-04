Fortaleza conhece datas e horários dos jogos da 3ª fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde deste domingo, 2, a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil. Portanto, o Fortaleza, representante cearense na competição, conheceu as datas e horários dos jogos contra o Águia de Marabá, do Pará.

O jogo de ida entre cearenses e paraenses acontecerá no dia 11 de abril (terça-feira), às 21h30min. O mando de campo desta partida será do Fortaleza. Portanto, o palco do confronto será a Arena Castelão.

Sobre o assunto Fortaleza anuncia contratação por empréstimo do meio-campista Vinícius Zanocelo

"O adversário não complicou", diz Vojvoda sobre setor defensivo do Fortaleza contra o Ceará

Caio Alexandre exalta atuação do Fortaleza e comemora gol em clássico: "Fui feliz"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, o confronto da volta acontecerá em uma quarta-feira, no dia 26 de abril, às 19h30min. O Águia de Marabá terá de mandar o jogo no Mangueirão, em Belém-PA, já que seu estádio, o Zinho de Oliveira, não atende a capacidade mínima de público para a terceira fase, que é de 10 mil.

Estes serão os primeiros jogos do Fortaleza na Copa do Brasil de 2023. Por ter se classificado para a Copa Libertadores, o Leão ganhou vaga direta para a terceira fase da competição nacional. Ambas as partidas com o Águia de Marabá serão transmitidos apenas via streaming, através da Amazon Prime.

Tags