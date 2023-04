Fortaleza conquista penta estadual inédito; relembre jogos da campanha

Conquista do quinto título seguido coroa uma boa campanha do Tricolor no Campeonato Cearense de 2023

O Fortaleza se sagrou pentacampeão estadual na tarde deste sábado, 8. Na Arena Castelão, o time tricolor empatou com o rival Ceará por 2 a 2 e levantou o tão sonhado troféu. No jogo de ida, o Leão havia vencido por 2 a 1 e, por isso, tinha vantagem do empate.

A conquista do quinto título seguido coroa uma boa campanha do Tricolor no Campeonato Cearense de 2023. Ao todo, o time entrou em campo nove vezes, venceu seis, empatou dois e perdeu apenas um. A única derrota foi, justamente, para o maior rival. Na campanha, o Leão do Pici balançou as redes 21 vezes e sofreu oito gols.

Na fase de grupos, bateu Iguatu, Caucaia, Barbalha e Atlético Cearense. Já na fase semifinal, eliminou o Ferroviário pelo placar agregado de 5 a 1.

No último capítulo, o Fortaleza venceu o Ceará por 2 a 1 no primeiro jogo com gols de Lucas Sasha e Caio Alexandre. Na partida da volta, empatou em 2 a 2 com tentos de Lucero e Calebe, esse último sendo o gol do título.

Campanha:

Fase de grupos



Fortaleza 2x0 Iguatu

Fortaleza 1x0 Caucaia

Barbalha 1x2 Fortaleza

Fortaleza 6x1 Atlético-CE

Ceará 2x1 Fortaleza

Semifinais:



Ferroviário 1x1 Fortaleza

Fortaleza 4x0 Ferroviário

Finais:

Fortaleza 2x1 Ceará



Ceará 2x2 Fortaleza

Confira números da campanha do Leão:

9 jogos

6 vitórias

2 empates

1 derrota

Gols marcados: 21

Gols sofridos: 8

