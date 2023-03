Ituano recusa proposta, e Fortaleza desiste da contratação de Gabriel Barros

Tricolor fez oferta pela aquisição do meia-atacante de 21 anos, mas Galo de Itu não aceitou condições, e clube do Pici encerrou negociação

Com duas negociações em paralelo com o Ituano, o Fortaleza só obteve êxito em uma delas — a compra do zagueiro Bernardo Schappo por R$ 1,8 milhão. O clube paulista recusou a proposta cearense pela aquisição do meia-atacante Gabriel Barros, e o Tricolor desistiu da transação nesta janela de transferências, apurou o Esportes O POVO.

O paulista de 21 anos tem contrato com o Galo de Itu até o início de 2025, e o bom desempenho na temporada despertou o interesse no mercado da bola. Além do Leão do Pici, o Internacional também teve oferta recusada.

A transferência do camisa 10 para o novo destino deve ser realizada em valores abaixo da multa rescisória, que é considerada alta. As conversas no mercado da bola seguem em andamento com outras equipes para definir o futuro do meia-atacante — Gabriel trocou de representante no início deste ano.

Em 2023, o Leão já reforçou o setor ofensivo com as chegadas dos meias Pochettino e Calebe e os atacantes Lucero, Júnior Santos — já negociado com o Botafogo — e Guilherme. O meio-campista Zanocelo, do Santos, também está a caminho do Pici.

A carreira de Gabriel Barros

Natural de São Paulo, o jogador surgiu nas categorias de base do Red Bull Brasil e também passou pelo Osasco antes de chegar ao Ituano em 2018, ainda em processo de formação. Entre 2020 e 2021, foi emprestado para o Flamengo, onde disputou o Campeonato Carioca pelo principal e também competições sub-20.

O retorno à equipe de Itu foi no ano passado, quando disputou Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro Série B. No total, entrou em campo 35 vezes, marcou seis gols e deu duas assistências. Já na atual temporada, consolidado como titular, atuou em 14 partidas, balançou as redes uma vez e serviu os companheiros em uma oportunidade.

