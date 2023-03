Fortaleza contrata meia Vinícius Zanocelo por empréstimo até o fim de 2023

Jogador reforçará o setor de meio-campo do Tricolor do Pici

O Fortaleza contratou o meia Vinícius Zanocelo por empréstimo junto ao Santos até o fim de 2023. O jogador de 22 anos será a nona contratação do Tricolor para a temporada e chega para reforçar o setor de meio-campo da equipe.

Na reserva do Santos, Zanocelo havia solicitado afastamento da equipe e expressou o desejo de deixar o Peixe. No ano, ele disputou apenas três jogos, todos como titular, mas em nenhum chegou a completar os 90 minutos em campo.

Zanocelo tem contrato com o Santos até o segundo semestre de 2027. O clube do litoral paulista havia adquirido 60% dos direitos do meia por aproximadamente R$ 11 milhões junto a Ferroviária na última temporada.

Carreira do meia

Vinícius Zanocelo foi formado nas categorias de base da Juventus-SP e da Ponte Preta, e foi no time de Campinas que ele ascendeu ao profissional, em 2019. Lá, ele realizou 34 jogos e marcou um gol antes de se transferir para a Ferroviária, em 2020.

No time de Araraquara, ele atuou 12 jogos e balançou as redes uma vez e somou uma assistência. Em 2021, foi emprestado ao Santos, por onde ficou por duas temporadas até ser comprado em definitivo ao fim de 2022. Pelo Peixe, ele acumula 79 partidas, cinco gols e dois passes para gol.

