Tinga ameniza pressão por penta no Estadual: "Muito importante, mas tem o ano todo"

Leão dará pontapé inicial na busca pelo quinto título seguido do Campeonato Cearense neste sábado, 1°, às 16 horas, na Arena Castelão, diante do Ceará

O Fortaleza dá o pontapé inicial na busca pelo penta do Campeonato Cearense neste sábado, 1°, quando enfrenta o Ceará pelo jogo de ida da final do Estadual. Capitão do Leão, Tinga ressaltou a importância da conquista para o Tricolor do Pici, mas amenizou qualquer pressão pelo título.

"A gente está muito focado, independentemente do que possa acontecer, acho que nosso grupo é muito forte e a gente vai fazer de tudo para conseguir esse título. E se não vier, a gente vai continuar trabalhando, porque a gente precisa manter a cabeça boa, continuar trabalhando porque tem grandes coisas pela frente. Tem o Estadual, que é muito importante, mas tem o ano todo", ressaltou ele.

O atleta detalhou que, embora saiba a importância da conquista do Estadual, o time também deve se focar nas outras competições do ano, como o Brasileirão e a Sul-Americana.

"A gente não depende só do Estadual, porque precisa ir bem no Brasileiro, tem a Sul-Americana. Se a gente perder, a gente pode ser campeão da Sul-Americana. O que o torcedor pode escolher no fim do ano? É melhor um título da Sul-Americana ou do Estadual? A gente não sabe o que pode acontecer, mas estamos preparados para tudo. A gente quer vencer, mas tem o nosso adversário, nosso rival. A gente precisa vencer eles, neutralizar as forças deles, para conseguir nosso objetivo", finalizou.

