Fortaleza disputará os próximos cinco jogos na Arena Castelão

Leão do Pici terá sequência de partidas diante do seu torcedor. No período, jogará pelo Campeonato Cearense, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão

Necessitando vencer após a eliminação na Copa do Nordeste, o Fortaleza terá uma sequência de cinco jogos na Arena Castelão nos próximos 15 dias. Com isso, a equipe tricolor contará com o apoio do seu torcedor para retomar o caminho das vitórias.



Comandado por Vojvoda, o Leão do Pici jogará três competições neste período: Campeonato Cearense, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Neste sábado, 1º, enfrenta o Ceará no jogo de ida da final do Estadual. Na quarta-feira, 5, é a vez de encarar o Palestino na sua estreia na Sula.



No dia 8, fará o segundo jogo da decisão do Cearense, em duelo que define quem vai ser o campeão estadual de 2023. Depois, recebe o Águia de Marabá no dia 12, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.



O Tricolor encerra sua sequência de jogos em casa contra o Internacional, no dia 15 ou 16 de abril. Na oportunidade, enfrenta o time gaúcho na primeira rodada da Série A.



Após cinco jogos no Castelão, o Fortaleza disputará três partidas como visitante: San Lorenzo (19/04), Coritiba (22/04) e Águia de Marabá (26/04).



Confira os próximos cinco jogos do Leão:



Fortaleza x Ceará

01/04 (sáb) - Campeonato Cearense

Fortaleza x Palestino-CHI

05/04 (qua) - Copa Sul-Americana

Ceará x Fortaleza

08/04 (sáb) - Campeonato Cearense

Fortaleza x Águia de Marabá

12/04 (qua) - Copa do Brasil

Fortaleza x Internacional

15 ou 16/04 - Brasileirão Série A