Fortaleza negocia contratação do meia-atacante Gabriel Barros, do Ituano

Jogador de 21 anos, destaque do Galo de Itu, recebeu proposta do Tricolor, que pretende comprá-lo e enfrenta concorrência do Santos

A pouco mais de duas semanas do fechamento da primeira janela de transferências de 2023, o Fortaleza se movimenta no mercado da bola por reforços para o elenco. O jovem meia-atacante Gabriel Barros, um dos destaques do Ituano neste início de ano, entrou na mira do clube do Pici, que já apresentou proposta de compra e tenta superar a concorrência para concretizar o acerto, apurou o Esportes O POVO.

O paulista de 21 anos tem contrato com o Galo de Itu até o início de 2025, mas o bom desempenho na temporada despertou o interesse no mercado da bola, e o clube paulista deve negociá-lo ao final da participação no Campeonato Paulista. A transferência do camisa 10 para o novo destino deve ser realizada em valores abaixo da multa rescisória, que é considerada alta.

O Fortaleza quer adquirir Gabriel Barros em definitivo e fez proposta para compra, dispondo-se a desembolsar um montante para o Ituano. A equipe rubro-negra, porém, também recebeu oferta do Santos, a qual considera mais atrativa no momento. As conversas entre as partes seguem em andamento para definir o futuro do meia-atacante — Gabriel trocou de representante no início deste ano.

Em 2023, o Leão já reforçou o setor ofensivo com as chegadas dos meias Pochettino e Calebe e os atacantes Lucero, Júnior Santos e Guilherme.

A carreira de Gabriel Barros

Natural de São Paulo, o jogador surgiu nas categorias de base do Red Bull Brasil e também passou pelo Osasco antes de chegar ao Ituano em 2018, ainda em processo de formação. Entre 2020 e 2021, foi emprestado para o Flamengo, onde disputou o Campeonato Carioca pelo principal e também competições sub-20.

O retorno à equipe de Itu foi no ano passado, quando disputou Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro Série B. No total, entrou em campo 35 vezes, marcou seis gols e deu duas assistências. Já na atual temporada, consolidado como titular, atuou em 14 partidas, balançou as redes uma vez e serviu os companheiros em uma oportunidade.

Em meio às negociações, Gabriel Barros disputa neste domingo, 19, a semifinal do Paulistão diante do Palmeiras. No meio de semana, ele atuou na classificação do Ituano sobre o Ceará pela Copa do Brasil.

