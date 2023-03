Fortaleza confirma venda de Júnior Santos e divulga valor da compensação financeira

O Fortaleza confirmou a venda do atacante Júnior Santos para o Botafogo e explicou o formato da transação. Como O Esportes O POVO havia antecipado, o time do Rio de Janeiro vai assumir o pagamento da compra do jogador junto ao Sanfrecce Hiroshima-JAP, e todos os demais encargos, além de pagar uma compensação financeira ao Tricolor de 200 mil dólares.

O dinheiro pago pelo Botafogo, que significa pouco mais de R$ 1 milhão, cobre o que o Fortaleza já havia investido no atleta — o pagamento integral da compra teria que ser realizado até o fim de 2023, mas houve comissões e o salário pago ao jogador — e o Tricolor ainda poderá faturar mais 100 mil dólares (cerca de R$ 500 mil) de acordo com a performance de Júnior Santos ao final do ano.

Júnior Santos ficou pouco mais de dois meses no Pici, fez oito jogos com a camisa do Fortaleza e conseguiu anotar uma assistência. Na disputa por vaga no ataque do Leão, ele conseguiu pouco espaço e quando foi procurado pelo Botafogo, o ex-clube, entendeu que o retorno era importante. A diretoria aceitou. O atleta já está no Rio de Janeiro.

