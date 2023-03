Lesionado, João Ricardo desfalca Fortaleza em Clássico das Cores

Camisa 1 do Tricolor foi submetido a exame de imagem em hospital no último sábado, 18, e será baixa diante do Ferroviário, pela semifinal do Campeonato Cearense

Titular nos dois últimos jogos, o goleiro João Ricardo será baixa do Fortaleza na partida diante do Ferroviário, neste domingo, 19, às 18h30min, pela semifinal do Campeonato Cearense. O Esportes O POVO apurou que o camisa 1 está lesionado e não poderá ir a campo no Clássico das Cores.

Após a folga na sexta-feira, 17, o arqueiro de 34 anos foi a um hospital realizar exame de imagem no último sábado, 18, dia em que o elenco se reapresentou no Centro de Excelência Alcides Santos. O jogador já está sob os cuidados do departamento médico do clube.

Diante da ausência de João Ricardo, Fernando Miguel retornará à meta do Leão contra o Tubarão da Barra, enquanto Kennedy será opção no banco de reservas. A última atuação do camisa 16, até então titular, foi no dia 9 deste mês, na derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño-PAR, quando cometeu erro no lance do gol adversário.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, então, optou pela troca na posição no duelo seguinte. João Ricardo foi o goleiro no jogo de ida contra o Ferroviário (empate em 1 a 1), no último domingo, 12, e no revés por 2 a 1 para a equipe paraguaia, em Assunção, pela Copa Libertadores.

Após dois anos no rival Ceará, o gaúcho de 34 anos deixou Porangabuçu para se transferir para o Pici nesta temporada. O camisa 1 disputou seis partidas em 2023 (três pela Copa do Nordeste, duas pelo Estadual e uma pela Libertadores) e sofreu seis gols.

Atualizada às 10h08min

