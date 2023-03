No Clássico das Cores, Vojvoda se tornará o quarto técnico que mais treinou o Fortaleza

Técnico argentino se igualará a Ferdinando Teixeira, com 139 jogos à frente do Tricolor, e na atual temporada ainda deve desbancar Caiçara e Rogério Ceni

O técnico Juan Pablo Vojvoda está prestes a alcançar mais uma marca histórica no Fortaleza. Domingo, 19, quando a bola rolar para o Clássico das Cores, válido pela volta das semifinais do Campeonato Cearense, o argentino completará 139 partidas à frente do Leão e vai se tornar o quarto treinador que comandou o time por mais jogos.

Vojvoda se igualará ao potiguar Ferdinando Teixeira, que também esteve na borda do gramado como técnico do Fortaleza por 139 partidas, em quatro passagens pelo clube. Os dois vão dividir a quarta colocação deste ranking por pouco tempo, já que na quarta-feira, 22, o Tricolor vai enfrentar o Santa Cruz pela Copa do Nordeste e o argentino vai se isolar na posição, com 140 partidas pelo Leão.

Na atual temporada, Vojvoda ainda poderá ultrapassar mais dois ex-treinadores do Fortaleza em número de jogos pelo clube. O próximo a ser alcançado é Caiçara, que tem 149 partidas à frente do Tricolor. Rogério Ceni vem logo na sequência, com 153.

O argentino só não deve desbancar mesmo o líder do ranking, Moésio Gomes, ainda em 2023, porque diferença atual é de 90 jogos, mas se cumprir o contrato de dois anos com o Fortaleza, Vojvoda se tornará o treinador que mais comandou o clube em mais de cem anos de história.

O levantamento é do repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN. Confira o ranking abaixo:

Técnicos que mais treinaram o Fortaleza na história:

1º - Moésio Gomes (229J)

2º - Rogério Ceni (153J)

3º - Caiçara (149J)

4º - Ferdinando Teixeira (139J)

5º - Juan Pablo Vojvoda (138J)



