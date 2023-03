Fortaleza e Ferroviário decidem quem será segundo finalista do Cearense 2023

Após empate no primeiro Clássico das Cores, Leão e Tubarão chegam em pé de igualdade para o duelo decisivo. Quem vencer avança e uma nova igualdade no placar leva aos pênaltis

Do Clássico das Cores deste domingo, 19, à noite, no Castelão, sai o segundo finalista do Campeonato Cearense 2023. O duelo de volta entre Fortaleza e Ferroviário está marcado para começar às 18h30min, com mando do Leão, mas sem vantagem de resultado para nenhum dos lados.

O empate em 1 a 1, domingo passado, 12, no mesmo palco, deixou a disputa totalmente aberta. Quem vencer o segundo clássico avança para a final. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Enquanto o Tricolor do Pici busca a sexta final consecutiva do Estadual, mirando um pentacampeonato inédito, a equipe coral quer disputar um título do Campeonato Cearense novamente após seis anos.

Os dois chegam ao duelo decisivo vindo de eliminações, sendo o Fortaleza na Libertadores, porém com vaga na Copa Sul-Americana garantida, o que ameniza o prejuízo; enquanto o Ferroviário caiu na Copa do Brasil diante do Grêmio, resultado considerado normal pelo amplo favoritismo dos gaúchos, que, ainda por cima, jogavam em casa. De todo modo, os dois times tiveram pouco tempo entre as respectivas quedas e a partida, fazendo, ambos, apenas um treino de véspera.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A logística do Leão foi melhor, com voo fretado, fazendo com que os atletas tivessem a sexta-feira, 17, toda de descanso, enquanto os corais só chegaram a Fortaleza na noite do mesmo dia. Em contrapartida, o momento do Fortaleza é mais incômodo. O time não vence há quatro partidas, o que não acontecia desde julho do ano passado.

Classificadas na Copa do Nordeste por antecipação, as duas equipes não vão precisar poupar jogadores para o duelo do meio de semana pelo Nordestão, por isso, Juan Pablo Vojvoda e Paulinho Kobayashi devem colocar em campo o que possuem de melhor.

Os dois possuem os mesmos desfalques que tiveram na quinta-feira, 16. No Fortaleza, os atacantes Moisés e Pedro Rocha, além dos laterais Dudu, Lucas Esteves e Tinga, seguem no departamento médico. Como no boletim médico anterior não foi anunciado sobre a transição de nenhum deles, é difícil que tenham se recuperado em tão pouco tempo.

No Ferroviário, além de Wesley e Matheus Silva, que estão lesionados há semanas, o zagueiro Alisson se contundiu no Clássico das Cores da semana passada e deve ficar de fora da partida de volta, mas é tratado como dúvida.

Desta vez, o VAR Light deve funcionar no Castelão e o Fortaleza também solicitou exame antidoping para a partida. O público antecipado ficou na casa dos 25 mil torcedores, mais que o dobro dos presentes na ida, quando o mando foi do Ferroviário.

O reencontro entre Fortaleza e Ferroviário nas semifinais trata-se também de uma revanche coral, especialmente para o técnico Paulinho Kobayashi, que comandou o Tubarão na eliminação do ano passado, no mesmo ponto do certame. Naquela ocasião, foram duas vitórias do Leão com diferença de um gol. Desta vez, o Tubarão já conseguiu um empate e vai tentar mudar o final da história.



Fortaleza x Ferroviário

Fortaleza

3-5-2: Fernando Miguel (João Ricardo); Brítez, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Lucas Crispim; Romarinho (Guilherme) e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Ferroviário

4-3-3: Douglas; Negueba, Roni Lobo, Éder Lima e Mattheus Lima; Licoln, Felipe Guedes e Vinícius Paulista (Cairo); Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 19/3/2023

Horário: 18h30min

Árbitro: César Magalhães

Assistentes: Renan Aguiar e Eleutério Marques

VAR: Magno Cordeiro

Transmissão: TV Cidade, Canal Nosso Futebol, DAZN, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO

Tags