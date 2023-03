Fortaleza confirma mais de 25 mil torcedores para Clássico das Cores

Leão e Tubarão se enfrentam no próximo domingo, 19, às 18h30min, pelo jogo de volta da semifinal do Cearense. O palco do confronto será a Arena Castelão

Nesta sexta-feira, 17, o Fortaleza divulgou a primeira parcial de torcedores garantidos de forma antecipada no duelo diante do Ferroviário, pela semifinal do Campeonato Cearense. Ao todo, 25.124 pessoas já confirmaram presença na Arena Castelão, para o Clássico das Cores de domingo, 19, às 18h30min.

Mesmo com a sequência de quatro partidas sem vitória, a torcida do Leão do Pici promete levar mais um bom público ao estádio. Do número total de torcedores garantidos, 20.944 são de check-ins realizados por sócios-torcedores e 4.180 são de ingressos vendidos.

Sobre o assunto Fortaleza na Sul-Americana: conheça a formato de disputa da competição e detalhes

Fortaleza receberá quase R$ 5 milhões na Sul-Americana; veja cotas

Vojvoda cita preparação física e psicológica para enfrentar o Ferroviário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o confronto, as mulheres pagarão meia-entrada em todos os setores do estádio, enquanto os sócios-torcedores dos planos Leão da Galera e Recarga terão 70% de desconto no valor dos ingressos. Os bilhetes podem ser comprados no site do eFolia e nas lojas físicas do Fortaleza.

Veja o valor dos ingressos:

- Superior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Superior Central: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

- Bossa Nova: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

- Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

- Setor Especial: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

- Setor Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

- Superior Norte (visitante): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Tags