Fortaleza terá valor recorde de R$ 40 milhões com patrocínio master da Novibet

Com contrato por dois anos, Tricolor receberá R$ 20 milhões por temporada da casa de apostas grega. Clube não confirma cifras por confidencialidade do acordo

Estampado no uniforme pela primeira vez na última quinta-feira, 9, e apresentado na tarde desta sexta-feira, 10, o patrocínio master da casa de apostas grega Novibet até o final de 2024 renderá valor recorde para os cofres do Fortaleza neste período: R$ 40 milhões, apurou o Esportes O POVO. O clube do Pici não confirma as cifras do vínculo.

Com o acordo válido por dois anos, o Leão irá faturar R$ 20 milhões por temporada. O montante do acordo já supera a projeção orçamentária do Tricolor para patrocínios em 2023, que era de R$ 15,5 milhões.

O presidente Marcelo Paz e o CMO da Novibet, Christoforos Bozatzidis, concederam entrevista nesta sexta para oficializar o acordo. “É, de longe, o maior patrocínio da história do clube, que coloca o Fortaleza na primeira página de patrocínios master a nível nacional”, disse o mandatário tricolor.

"Posso citar nosso concorrente da região que está na Série A, o Bahia, que tem um patrocínio bem significativo, mas o Fortaleza está nessa prateleira aí, de ter um patrocinador muito forte, que veio dizer: 'Acredito no Fortaleza, estou junto de vocês e vou apoiar vocês nessa luta grande que vem na Série A de 2023'", completou Paz, referindo-se ao Esquadrão, que receberá R$ 57 milhões em três anos.

O anúncio da parceria foi feito pelas redes sociais do Tricolor na manhã de quinta, destacando ser "o maior patrocínio da história do Fortaleza". A marca da empresa de beting já apareceu no uniforme na partida diante do Cerro Porteño-PAR, pela Copa Libertadores, em três propriedades: nas mangas e no espaço principal da camisa, além do calção. O canal oficial oficial no YouTube virou TV Leão Novibet.

Mudança de patrocinador master

Desde maio de 2021, o principal patrocinador do Fortaleza era a Zenir, que também estampa a marca nos uniformes de Ceará e Ferroviário. O acordo rende R$ 1,8 milhão por ano para o clube do Pici — ou seja, R$ 9 milhões pelos cinco anos.

Com a oferta da Novibert, o Tricolor procurou a empresa cearense de eletrodomésticos para alterar a exposição na camisa, passando para a omoplata (região do ombro). A Zenir aceitou e já apareceu na nova posição diante do Cerro Porteño.

Cifras recordes em 2023

Com presença na Série A do Campeonato Brasileiro pelo quinto ano seguido e já garantido, pelo menos, na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fortaleza projetou o maior orçamento da história do clube para 2023: R$ 208,6 milhões.

