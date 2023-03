Fortaleza chega à primeira página de patrocínios master do Brasil, diz Paz

O valor do contrato, que é válido por dois anos, não foi revelado devido a uma cláusula de confidencialidade, mas o presidente do Tricolor comparou com o patrocínio master do Bahia

Na coletiva de apresentação do novo patrocinador master, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, avisou: “É de longe o maior patrocínio da história do clube, que coloca o Fortaleza na primeira página de patrocínios master a nível nacional”.

O valor do contrato, que é válido por dois anos, não foi revelado devido a uma cláusula de confidencialidade, mas o dirigente do Tricolor comparou o rendimento que a parceria trará ao clube com a de uma outra equipe da Série A do Brasileiro.

“O mercado de beting está muito aquecido no Brasil, muitas empresas (estão) chegando, investindo, aportando em clubes concorrentes do Fortaleza também; posso citar nosso concorrente da região que está na Série A, o Bahia, que tem um patrocínio bem significativo, mas o Fortaleza está nessa prateleira aí, de ter um patrocinador muito forte, que veio dizer: 'Acredito no Fortaleza, estou junto de vocês e vou apoiar vocês nessa luta grande que vem na Série A de 2023. Vocês vão ter força também, como outros clubes que estão recebendo patrocínio de outras empresas", disse.

De acordo com o portal Máquina do Esporte, o Bahia receberá R$ 57 milhões até 2025 do patrocinador master, que também é uma empresa de beting.

"É um apoio que vai nos dar mais força ainda nessa caminhada, do ano de 2023 e 2024, para que gente tenha um departamento de futebol mais forte, para que a gente tenha uma estrutura cada vez melhor”, completou, Paz.

Apesar de não revelar o valor contrato, o dirigente afirmou: “Acho que essa gestão tem credibilidade muito grande junto ao torcedor para (ele) saber que a gente está fazendo algo muito bom para o Fortaleza".

