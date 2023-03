Fortaleza perdeu todos os jogos em que começou atrás do placar em 2023

As quatro derrotas do Fortaleza nesta temporada tiveram o mesmo roteiro: a equipe saiu atrás no placar e não conseguiu sequer empatar a partida

A derrota do Fortaleza para o Cerro Porteño-PAR foi a quarta do Leão do Pici em 15 jogos disputados em 2023. O time saiu atrás do placar ainda no primeiro tempo e, mesmo com um homem a mais em boa parte da segunda etapa, não conseguiu buscar o empate, saindo em desvantagem no primeiro duelo da terceira fase da Libertadores.

As quatro derrotas do Fortaleza nesta temporada tiveram o mesmo roteiro: a equipe saiu atrás no placar e não conseguiu sequer empatar a partida. Além do Cerro Porteño, o Tricolor perdeu para o ABC-RN (2 a 0) e Ceará, duas vezes (2 a 1 e 2 a 0).

Nesse recorte, o time sofreu gol no primeiro tempo de todos os quatro reveses e só conseguiu marcar gol em um, no segundo tempo do primeiro Clássico-Rei da temporada, pelo Estadual.

Elenco confiante

O revés no Castelão, no entanto, não abalou a confiança de Vojvoda e dos jogadores, que acreditam na reversão do placar no jogo de volta, no Paraguai.

Na coletiva após a derrota, o comandante destacou a quantidade de situações de gol criadas pelo time e que não há “nada decidido”.

“O importante é que o time atacou, o time criou situações de gol. Eu acho que criou mais de 15 finalizações, das quais três ou quatro foram muito claras. O adversário também criou situações, mas em um contexto que o nosso time estava muito aberto porque tínhamos que fazer o gol. A série está aberta e 1 a 0 é um placar que ainda não está nada decidido. Acredito nos jogadores, no time e em todo elenco”, falou.

Na zona mista, o zagueiro Titi afirmou que o Tricolor tem “totais condições (de se classificar) pelo que foi o jogo”.

+ Caio Alexandre prega confiança na classificação do Fortaleza: "Tem 90 minutos lá"

Decisão no Paraguai

O jogo da volta da terceira fase da Copa Libertadores acontecerá na próxima quinta-feira, 16, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. A bola rola a partir das 19 horas.

Para assegurar a vaga no tempo normal, a equipe de Vojvoda precisará vencer o time paraguaio por dois ou mais gols de diferença. O escrete vermelho-azul-branco também pode se classificar nas disputas de pênaltis caso a equipe cearense vença por apenas um gol de diferença.

