Vojvoda mostra confiança em classificação do Fortaleza na Libertadores: "Nada decidido"

Na noite desta quinta-feira, 9, na Arena Castelão, o Fortaleza perdeu por 1 a 0 para o Cerro Porteño pelo jogo de ida da fase 3 da Copa Libertadores. Em coletiva após o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a quantidade de chances criadas pelo Leão, ressaltou que o confronto ainda está em aberto e mostrou ter confiança nos jogadores.

“O importante é que o time atacou, o time criou situações de gol. Eu acho que criou mais de 15 finalizações, das quais três ou quatro foram muito claras. O adversário também criou situações, mas em um contexto que o nosso time estava muito aberto porque tínhamos que fazer o gol. A série está aberta e 1 a 0 é um placar que ainda não está nada decidido. Acredito nos jogadores, no time e em todo elenco.”

Sobre o assunto Caio Alexandre prega confiança na classificação do Fortaleza: "Tem 90 minutos lá"

Veja cenários para Fortaleza se classificar na Libertadores após derrota

Com um a mais e pênalti perdido, Fortaleza é derrotado pelo Cerro Porteño no Castelão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo com a derrota, Vojvoda viu pontos positivos no Fortaleza diante do Cerro Porteño. Para o argentino, a equipe cearense teve boas associações e alguns jogadores demonstraram um bom nível dentro de campo.

“Acho que o primeiro tempo foi bom. Tivemos boas associações e muitas finalizações. Tivemos no mano a mano com o goleiro. São partidas de Copa Libertadores. Não concordo muito que as individualidades não funcionaram. São partidas muito complicadas, muito difíceis, e há jogadores que tiveram um bom nível.”

O herói da equipe paraguaia foi o goleiro Jean, que defendeu diversos chutes do Leão do Pici. Vojvoda ressaltou que, diante do número de finalizações, o Fortaleza teria que ter feito um ou dois gols. Entretanto, o treinador reconheceu o bom desempenho do setor de armação da equipe.

“Vai ser uma partida diferente. Nós temos que continuar a reforçar o bom que fizemos. Se tivemos 19 chutes e oito foram no gol, temos que fazer um ou dois gols. Confiar e acreditar, e reforçar esse aspecto (de criação), que está bem. Criar oito chutes no gol em uma Libertadores, em uma fase muito ajustada, é difícil. E o time criou essas chances.

Para finalizar, Vojvoda afirmou que o Leão precisa melhorar determinados aspectos defensivos para o jogo da volta, que será realizado no Paraguai.

“Há que melhorar determinados aspectos defensivos, porque lá temos que conseguir um gol e defender bem também. O conhecimento sobre o adversário vai ajudar nisso. Não sei se compactação, mas alguns erros defensivos, tanto coletivos, como individuais que sempre acontecem. Temos que estar com muita concentração, porque são partidas de Copa, que o adversário também tem qualidade.”

Tags