Na noite desta terça-feira, 20, em reunião do Conselho Deliberativo, a diretoria do Fortaleza apresentará aos conselheiros a proposta de orçamento para a temporada 2023. O Esportes O POVO apurou que o montante total de receitas previstas é de R$ 208,6 milhões, valor recorde na história do clube.

O encontro desta noite, na sede da Associação Atlética dos Funcionários do Banco do Brasil (AABB), com primeira convocação às 18h30min e segunda chamada às 19 horas, servirá para exibir e discutir os detalhes. A expectativa é de aprovação por unanimidade.

No próximo ano, o Tricolor disputará Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série A e a fase prévia da Copa Libertadores. No torneio continental, o Leão poderá conseguir vaga na etapa de grupos, se avançar, ou na Copa Sul-Americana.

As cotas de premiações e direitos de transmissão das competições correspondem às maiores fontes de receitas previstas. O clube também conta com o suporte da torcida e projeta boa arrecadação com programa de sócio-torcedor — atualmente, o clube tem 38,7 mil associados.

Evolução nas finanças

Desde que retornou à elite do futebol nacional, o Fortaleza teve grande evolução nas propostas orçamentárias. Em 2019, primeiro ano de volta à Série A, a previsão foi de R$ 56,7 milhões; em 2020, o valor subiu para R$ 109 milhões.

Em 2021, já em meio à pandemia de Covid-19, o clube readequou os valores inicialmente previstos e firmou o orçamento em R$ 94,6 milhões. Já neste ano, as cifras passaram para R$ 141 milhões — até então, o maior da história da equipe do Pici.

Veja orçamento do Fortaleza nos últimos 5 anos:

2018: R$ 24 milhões



2019: R$ 56,7 milhões



2020: R$ 109 milhões



2021: R$ 94,6 milhões



2022: R$ 141 milhões

