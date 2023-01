Fortaleza anuncia Volt como nova fornecedora de materiais esportivos; veja detalhes

A partir do início do Brasileirão, a empresa fabricará uniformes de jogo para o Leão do Pici; a fornecedora também cuidará da gestão das lojas oficiais do clube

O Fortaleza anunciou a Volt como a nova fornecedora de materiais esportivos pelos próximos cinco anos. O clube divulgou o acordo com a nova parceria na manhã desta quarta-feira, 25. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, a empresa também será responsável pela gestão das lojas oficiais do clube.

A Volt passará a produzir os uniformes de jogo do Fortaleza a partir do início do Brasileirão, no mês de abril. Apesar do acordo, a Leão 1918, marca própria do clube, continuará estampada nos uniformes nesta temporada.

O Fortaleza receberá R$ 6,25 milhões de luvas ao longo do contrato e, por ano, terá uma garantia mínima de R$ 4 milhões, obtendo 15% de royalties de todas as vendas. Na hipótese dessa porcentagem ultrapassar o valor mínimo, o clube receberá a mais, conforme divulgado pela assessoria de imprensa. Além disso, a parceria prevê um percentual sobre metas cumpridas dentro de campo.

A proposta também inclui uma criação de uma megaloja, que fornecerá produtos variados.

Presidente entendeu que “era o momento” para mudança

Segundo o presidente Marcelo Paz, o Fortaleza entendeu que “era o momento” de mudança e que o clube concentrará as atenções para o departamento de futebol. Ele explica que as lojas do Tricolor não foram vendidas e que podem voltar a ser gerenciadas de maneira própria, caso não haja renovação de contrato.

“A Volt vai cuidar das lojas do Fortaleza por cinco anos, a gente não está vendendo as lojas. As lojas voltam para o clube ou não após cinco anos, aí depende do momento e entender se continua parceria ou não”, disse.

“O Fortaleza é um dos poucos clubes do Brasil, talvez um dos únicos, que ainda administrava o seu próprio varejo, que tinha sua quantidade de lojas administradas pela própria instituição. Então, entendeu que nesse momento era um momento de mudança, era um momento de dar esse passo de concentrar cada vez mais as nossas operações no nosso dia a dia do clube no Departamento de Futebol. No futebol, que é o que faz o clube crescer como um todo. E esse setor específico de lojas a gente tem um parceiro, e um parceiro no sentido de arrendamento”, completou.

