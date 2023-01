Fortaleza: Júnior Santos diz que desconfiança é combustível; Paz fala em "fila do perdão"

Atacante foi apresentado no Pici e comentou sobre as críticas que sofreu ao ser contratado pelo Fortaleza. Presidente do clube, Marcelo Paz, acredita em mudança de postura dos torcedores

A contratação de Júnior Santos dividiu os torcedores do Fortaleza. Nas redes sociais, muitos tricolores questionaram o retorno do atacante, seja por questão técnica — principalmente pelos números do trabalho mais recente dele, no Botafogo — ou mesmo pelo investimento de R$ 3,6 milhões na compra de 100% dos direitos econômicos do jogador.

Apresentado oficialmente nesta terça-feira, 24, Júnior Santos comentou sobre a desconfiança de parte da torcida. “Isso aí é combustível para mim, para eu treinar ainda mais, dar o (meu) máximo. A única resposta que posso dar são meus treinamentos, meu foco, meu trabalho. Não posso falar, tenho que treinar e me esforçar ao máximo, única resposta que posso dar é quando entrar dentro de campo", afirmou.

O novo camisa 37 do Leão relatou outras vezes que foi questionado quando chegou em uma nova equipe. "O torcedor, às vezes, quer ouvir falar o nome de um jogador que passou em grandes clubes ou na Europa, isso normal, eu sei como é. Desde que comecei no futebol, sempre houve essa desconfiança. Quando fui para a Ponte Preta, (falaram) 'ah, quem é esse cara? Está vindo de onde?'; acabei jogando. Quando eu vim para cá, eu estava substituindo o Gustavo, (falaram) 'quem é esse cara aí? nunca ouvi falar'; acabei fazendo um grande trabalho aqui [...] Quando vim para o Botafogo, também. Aqui no Fortaleza é um novo desafio”, disse.

Fila do perdão

Logo após a manifestação de Júnior Santos sobre o tema, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, tomou a palavra e saiu em defesa do jogador. O dirigente reforçou que acredita em uma boa participação do atleta nesta segunda passagem pelo Tricolor e disse que haverá, posteriormente, uma “fila do perdão” formada por torcedores que criticaram a contratação do atacante.

"Quando ele começar a jogar bem, que ajudar a fazer gol, a gente vai fazer a fila do perdão no Pici. E não vale depois dizer ‘nunca critiquei’, não vale. O print é eterno. Quando ele começar a arrebentar em campo, a gente vai ver essa mudança de postura e tenho certeza que isso vai acontecer", disse Paz.

