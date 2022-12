Fortaleza recebe proposta de empresa para repassar operação de varejo das lojas oficiais

Diretoria executiva do Leão do Pici analisa a proposta recebida e, caso seja concretizada, o clube irá divulgar mais detalhes

Em meio ao mercado da bola, o Fortaleza também trabalha em outras áreas do clube para seguir evoluindo estruturalmente e financeiramente. Segundo apurado pelo Esportes O POVO, o Leão recebeu uma proposta da Volt Sports, marca brasileira de materiais esportivos, para repassar a operação de varejo das lojas oficiais do clube.

O modelo do negócio é mantido em sigilo, mas será divulgado caso o desfecho seja positivo. A diretoria executiva do escrete vermelho-azul-e-branco está estudando o assunto, mas as condições da proposta são consideradas “muito benéficas para o clube”.

Vale ressaltar que as negociações não envolvem a marca própria do clube, mas apenas o setor de varejo, ou seja, as lojas oficiais.

“Existe uma proposta da Volt para assumir a operação de varejo (lojas) em condições muito benéficas para o clube”, revelou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, ao Esportes O POVO.

“A diretoria executiva estuda o assunto e caso tenha um desfecho positivo vamos comunicar o modelo de negócio”, completou o mandatário.

Na atualidade, o Fortaleza possui 14 lojas oficiais, dentre elas o e-commerce, além de oito lojas licenciadas. O clube irá fechar 2022 com um faturamento de R$ 30 milhões, relacionados ao varejo, que equivale a um crescimento de 66.6% em relação a 2021. No ano passado, o valor arrecadado foi de R$ 18 milhões.

