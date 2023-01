Júnior Santos se mostra empolgado com o retorno ao Fortaleza e promete empenho máximo

Apresentado nesta terça-feira, 24, o atacante Júnior Santos, do Fortaleza, falou sobre o retorno ao clube, após passagem pelo futebol japonês e pelo Botafogo. O jogador demonstrou que está bem à vontade no Pici.

"Tenho alguns companheiros que jogaram comigo (na primeira passagem pelo clube) e ainda estão aqui, fazendo história. A recepção foi a melhor (possível), por todos os jogadores, funcionários, é um ambiente muito bom, alegre, fui bem recebido estou me sentindo em casa, na verdade voltei para casa, melhor dizendo", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cobiçado por outras equipes, segundo o próprio presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, o atacante escolheu a proposta do Tricolor e disse que o fiel da balança foi o sentimento que nutre pelo clube, colocando de lado até mesmo a oportunidade de jogar a Copa Libertadores da América.

"Minha decisão de vir para o Fortaleza não tem nada a ver com a Libertadores, mas sim pelo amor que tenho ao clube, pela paixão que tenho, tudo que vivi aqui e a relação que tenho com as pessoas envolvidas no time. O Tricolor merece estar onde está e merece muitas coisas mais. Meu objetivo aqui é mostrar meu futebol, fazer as coisas acontecerem dentro de campo e eu fazendo o que sei, o Fortaleza só vai ter a ganhar. Espero que a gente faça um grande ano e possa chegar longe em todas as competições que vamos disputar", disse.

A aquisição do atacante passou pelo crivo do técnico Juan Pablo Vojvoda, que avaliou a existência de características diferentes das que os demais atacantes do elenco tricolor possuem e isso agregaria, segundo Paz. O dirigente também esclareceu que a lesão de Moisés apenas acelerou a vinda de Júnior Santos, mas que a contratação poderia se dar mesmo sem o fato.

+Fortaleza: Júnior Santos diz que desconfiança é combustível; Paz fala em "fila do perdão"



O novo camisa 37 do Leão prometeu empenho máximo e deixou a questão sobre em que espaço do campo deve atuar para Vojvoda. O atacante também não quis fazer promessas aos torcedores. "Tenho vários objetivos pessoais, pretendo marcar minha história aqui mais uma vez, buscar títulos, ajudar o Fortaleza como eu puder", comentou, sem dar detalhes.

O mais recente reforço do Fortaleza enfatizou que volta ao clube maduro e lembrou que a missão é tão desafiadora quanto na primeira passagem pelo Tricolor. "A responsabilidade e a pressão continuam, não muda. Não tem a pressão da primeira vez que eu vim, em relação ao Gustagol, mas tem outros tipos de pressão, das competições maiores que o Fortaleza está disputando", disse.



Tags