Emprestado pelo Fortaleza, Edinho soma três gols em cinco jogos pelo Sport

Emprestado pelo Fortaleza, o atacante Edinho voltou a balançar as redes atuando pelo Sport. O jogador marcou o terceiro gol da goleada por 6 a 1 da equipe rubro-negra sobre o Belo Jardim, em partida pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano.

Com a vitória, o Leão da Ilha engatou o quarto triunfo consecutivo na temporada, sendo o terceiro pelo Estadual, no qual ocupa provisoriamente a primeira colocação, com 10 pontos. Segundo colocado, o Retrô joga nesta quarta-feira, 25, diante do Náutico, que está em terceiro na tabela.

Foi o terceiro tento de Edinho pelo novo clube em cinco partidas disputadas. Antes, ele havia marcado na partida de estreia, em empate por 1 a 1 diante do Maguary, pelo Pernambucano, e abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o ABC-RN, no Nordestão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Júnior Santos se mostra empolgado com o retorno ao Fortaleza e promete empenho máximo

Fortaleza: Júnior Santos diz que desconfiança é combustível; Paz fala em "fila do perdão"

Contra o Barbalha, Vojvoda se isolará como o 5º técnico com mais jogos pelo Fortaleza

Edinho tem vínculo com o Fortaleza até 2024

O Fortaleza anunciou o empréstimo de Edinho ao Sport em dezembro de 2022. O atacante ficará na equipe pernambucana até o final da temporada de 2023. Ele possui contrato com o Tricolor do Pici até 2024.

+ Fortaleza disputará sete jogos antes da estreia na Libertadores; veja

Tags