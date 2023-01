Fortaleza disputará sete jogos antes da estreia na Libertadores; veja

No próximo dia 23 de fevereiro, o Leão do Pici enfrenta o Deportivo Maldonado em jogo de ida da segunda fase preliminar da competição

O pontapé inicial do Fortaleza na Libertadores da América está cada vez mais próximo. No próximo dia 23 de fevereiro, o Leão do Pici enfrenta o Deportivo Maldonado em jogo de ida da segunda fase preliminar da competição.

No entanto, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda ainda tem uma maratona de jogos para enfrentar antes do confronto continental. Nos próximos 29 dias, o Tricolor do Pici vai entrar em campo em sete oportunidades.

Válidas pela Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, as partidas exigirão um planejamento especial por parte da comissão técnica. A tendência é que o rodízio de elenco adotado neste início de ano seja prorrogado durante o período. A medida é executada para não desgastar os atletas e também para dar chances aos que não jogam com tanta frequência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda neste mês de janeiro, o Fortaleza enfrenta o Sergipe, em jogo antecipado da 5ª rodada do Nordestão, e o Barbalha, pelo Estadual. No próximo mês, serão cinco partidas até o duelo contra o Deportivo Maldonado: Atlético-CE, ABC, Ceará, Bahia e CSA.

O período mais intenso será entre o jogo diante do Sergipe, dia 26 de janeiro, e o Clássico-Rei, dia 7 de fevereiro. O time leonino disputará cinco jogos no intervalo de 13 dias.

Confira os jogos do Leão do Pici em ordem:

Fortaleza x Sergipe - 26/01

Barbalha x Fortaleza - 29/01

Fortaleza x Atlético/CE - 01/02

ABC x Fortaleza - 04/02

Ceará x Fortaleza - 07/02

Bahia x Fortaleza - 14/02

Fortaleza x CSA - 17/02

Elenco reforçado

Nesta segunda-feira, 23, o técnico Juan Pablo Vojvoda ganhou mais uma opção para escalar o time tricolor. O meia argentino Tomás Pochettino foi regularizado e pode estrear pelo Fortaleza já nesta quinta-feira, 26, diante do Sergipe.



Sobre o assunto Destaque na Copinha, Amorim treina entre os profissionais do Fortaleza pela primeira vez

Regularizado, Pochettino pode estrear pelo Fortaleza

Mesmo com rodízio, Fortaleza ainda não sofreu gol na temporada

Com a regularização de Pochettino, apenas o atacante argentino Juan Martín Lucero não tem condições legais de jogar pelo Fortaleza, do atual elenco. Ele espera ter o nome publicado no BID.



Mercado do Leão

Até o momento, o Tricolor do Pici contratou oito jogadores para a temporada de 2023: o goleiro João Ricardo, os laterais Dudu, Bruno Pacheco e Lucas Esteves, o meia Tomás Pochettino, o ala-direito Yago Pikachu e os atacantes Juan Martín Lucero e Júnior Santos.

Tags