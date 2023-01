Contra o Barbalha, Vojvoda se isolará como o 5º técnico com mais jogos pelo Fortaleza

Atualmente, Vojvoda acumula 124 partidas sob o comando do Tricolor do Pici, uma a menos que o ex-treinador César Moraes

Vojvoda está a dois jogos de se isolar como o quinto técnico com mais jogos a frente do Fortaleza. A marca deve ser quebrada no próximo domingo, 29, diante do Barbalha, pelo Campeonato Cearense. O jogo será realizado no Romeirão, às 17 horas.

Atualmente, Vojvoda acumula 124 partidas sob o comando do Tricolor do Pici, uma a menos que César Moraes. O argentino deve igualar o ex-treinador caso fique à beira do campo na próxima quinta-feira, 26, contra o Sergipe, pela Copa do Nordeste, e ultrapassá-lo no compromisso pelo Estadual no fim de semana.

Retrospecto de Vojvoda

Pelo Leão do Pici, Vojvoda soma 61 vitórias, 34 derrotas e 29 empates, o que dá um aproveitamento de 56,98% em 124 jogos.

Além dos bons números, Vojvoda também acumula títulos e campanhas de destaque. O comandante conquistou dois títulos do Campeonato Cearense, em 2021 e 2022, e também da Copa do Nordeste, em 2022. Os três de forma invicta.

Na primeira temporada no Pici, Vojvoda levou o Fortaleza às semifinais da Copa do Brasil, a melhor campanha da história da equipe no torneio, além de ter encerrado o Brasileirão na quarta colocação, a melhor posição de uma equipe nordestina na história da competição por pontos corridos, que resultou na classificação inédita do clube para a Copa Libertadores.

No ano seguinte, o argentino levantou novamente o Estadual e foi campeão da Copa do Nordeste. Na Libertadores, ele classificou o time para o mata-mata após grande recuperação na fase de grupos, sendo eliminado nas oitavas de final para o Estudiantes.

O comandante ainda fez o melhor turno de um time nordestino no Brasileirão, ficando na terceira colocação do segundo turno, após passar a primeira metade do campeonato na zona de rebaixamento. O feito acarretou a segunda classificação para a Libertadores.

Veja os técnicos com mais jogos a frente do Fortaleza

1º – Moésio Gomes: 229 jogos



2º – Rogério Ceni: 153 jogos



3º – Caiçara: 149 jogos



4º – Ferdinando Teixeira: 139 jogos

5° - César Moraes: 125 jogos

6º – Juan Pablo Vojvoda: 124 jogos

