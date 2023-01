Júnior Santos, Lucero e Pochettino acompanham estreia do Fortaleza no Nordestão

Ainda não regularizados pelo BID, os reforços do Leão do Pici foram ao Presidente Vargas para acompanhar a estreia do Tricolor na Copa do Nordeste diante do Campinense-PB

Novo reforço do Fortaleza para 2023, o atacante Júnior Santos está no estádio Presidente Vargas para acompanhar a partida de estreia do novo clube pela Copa do Nordeste. O Leão do Pici encara o Campinense, na tarde deste sábado, 21. O jogador teve 100% dos direitos econômicos adquiridos pelo Tricolor por cerca de R$ 3,64 milhões.

Junto com ele, os argentinos Martín Lucero e Tomás Pochettino também marcam presença no PV para o duelo. Ambos ainda aguardam regularização no BID da CBF para estrearem com a camisa tricolor.

Lucero e Pochettino acompanham estreia do Fortaleza no Nordestão contra o Campinense, no PV (Foto: Lucas Mota/Especial para O Povo)



