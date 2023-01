Fortaleza lança uniforme da Copa do Nordeste 2023; veja fotos

O Fortaleza lançou nesta sexta-feira, 20, a nova camisa que será utilizada na Copa do Nordeste 2023. Nomeada "Ventos do Nordeste", em alusão à energia eólica na região, referência no Brasil. A camisa principal é da cor vermelha, para os jogadores de linha, enquanto o modelo azul é de goleiro.

O torcedor já pode adquirir o uniforme nas lojas oficiais do clube. Os modelos masculinos estão custando entre R$ 269,00 e R$ 273,00, enquanto os femininos são vendidos por R$ 259,00.

Ventos do Nordeste, os novos Mantos do Fortaleza para a Nordestão 2023!



À venda nas lojas oficiais, licenciadas e também no site https://t.co/wyh4mxuf6N.#FortalezaEC pic.twitter.com/7JPl2qSnvm

O Tricolor do Pici irá estrear na Copa do Nordeste 2023 neste sábado, 21, quando enfrenta o Campinense no estádio Presidente Vargas, às 17h30min.

Veja fotos do uniforme

