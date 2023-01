Pochettino relembra festa da torcida do Fortaleza em jogo contra o River Plate

O Fortaleza apresentou o meio-campista argentino Tomás Pochettino nesta quarta-feira, 11, no Centro de Excelência Alcides Santos. Com contrato válido até o fim de 2025, o jogador chega para reforçar o setor ofensivo do Leão do Pici.

Durante a coletiva de apresentação, o argentino relembrou o confronto diante do Fortaleza quando defendia o River Plate e elogiou a torcida tricolor. A partida em questão ocorreu na Libertadores de 2022, na Arena Castelão, e terminou empatada em 1 a 1.

"A torcida é muito apaixonada. Comentei com amigos que foi um dos únicos estádios que, quando estava perfilado, não podia olhar para os lados por conta dos gritos apaixonados. Foi um clima muito lindo."



Ainda falando da torcida leonina, Pochettino confessou que ficou surpreso com a quantidade de pessoas nos jogos do Leão do Pici. Em 2022, o Fortaleza foi o time brasileiro que mais levou torcedores ao estádio na fase de grupos da Libertadores, com 131.853 pessoas.

"Não imaginava essa paixão e a quantidade de torcedores no estádio. Me falaram que são mais de 60 mil pessoas por partida e desde a terceira divisão que é assim. Isso me surpreende muito", disse.



Em outro momento, o meia de 26 anos também elogiou a capital cearense e agradeceu a recepção feita pelos jogadores do plantel tricolor.

"Fortaleza é uma cidade muito linda, muito quente (risos). Os jogadores me receberam muito bem, alegres. Todos perguntaram como eu estava, se necessitava de algo."

Conheça Tomás Pochettino

Velho conhecido de Vojvoda, o meia pertencia ao Austin FC, da MLS. Ele foi comprado pelo time norte-americano após se destacar no Talleres, clube que atuou entre 2018 e 2021. Na sua última temporada, emprestado ao River Plate, ele disputou 24 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

