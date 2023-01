Atacante Júnior Santos está de volta ao Fortaleza

Tricolor investiu mais de R$ 3 milhões na compra do atleta junto ao Sanfrecce Hiroshima, do Japão. É o oitavo reforço anunciado pelo clube

O Fortaleza acertou o retorno do atacante Júnior Santos, que passou pelo clube em 2019. O atleta estava no Botafogo, mas pertencia ao Sanfrecce Hiroshima, do Japão. Ele foi comprado em definitivo.

Para repatriar Júnior Santos, o tricolor investiu 700 mil dólares, algo em torno de R$ 3,64 milhões, pela compra de 100% dos direitos econômicos do atleta. O atacante já esteve no centro de excelência Alcides Santos, na tarde desta sexta-feira, 20, e realizou as primeiras avaliações.

Júnior Santos estava emprestado ao Botafogo, mas se despediu do clube carioca nesta sexta. Minutos depois postou imagens de medalhas e troféus conquistados quando jogava no Tricolor, inclusive com uma imagem dele vestindo a camisa do clube.



O presidente do clube, Marcelo Paz, justificou a aquisição. "É um atleta que vem também suprir um pouco a ausência temporária do Moisés. Chega mais pronto, conhece o clube, conhece a cidade, pode atuar pelo lado do campo, mas ele pode atuar mais centralizado como segundo atacante", disse.

Pelo Leão, em 2019, o atacante foi campeão do Cearense e da Copa do Nordeste, sendo o artilheiro da competição regional com 8 tentos. No total, o atacante atuou em 27 partidas e fez 10 gols com o Manto Tricolor.

