Rogério Ceni elege trabalho no Fortaleza como o que mais se orgulha na carreira

Ex-técnico do Tricolor do Pici elogiou funcionários e direção do clube em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN, que vai ao ar neste sábado, 21, às 22h30min

Atual técnico do São Paulo e ex-treinador do Fortaleza, Rogério Ceni é o entrevistado do Bola da Vez da ESPN que vai ao ar na noite deste sábado, 21, às 22h30min. Ao falar sobre o tempo em que comandou o Tricolor do Pici durante a entrevista, o ex-jogador elegeu o trabalho feito na equipe como o que mais se orgulha na carreira.

“Para mim, foi o meu maior case de trabalho. Tenho 25 anos de trabalho no São Paulo, mas o case que eu mais me orgulho é o do Fortaleza. Lá em casa o meu pai e meus irmão viraram tudo Fortaleza, todos torcem para o Fortaleza pela história vivida por lá", destacou Ceni.

O treinador justificou que vê o trabalho no Tricolor do Pici como o maior case da carreira pessoal não por méritos próprios, mas por todo o feito em conjunto com os funcionários e direção do clube. Ele ainda finalizou a fala elogiando o atual técnico do time, Juan Pablo Vojvoda.

"Isso tem muito mérito também dos funcionários, direção, dos jogadores. Esses caras foram fundamentais para levantar a história de um clube que estava em uma situação muito difícil, e fico muito feliz de eles terem encontrado um cara como o Vojvoda que pode dar sequência ao trabalho. São três anos inesquecíveis da minha carreira”, disse.

Rogério Ceni comandou o Fortaleza entre janeiro de 2018 e novembro de 2020. Nesse meio tempo, o treinador teve ainda uma passagem de dois meses entre agosto e setembro de 2019 pelo Cruzeiro. Com o Leão, ele conquistou a Série B do Brasileirão em 2018, sendo eleito melhor treinador da competição, Copa do Nordeste em 2019 e Campeonato Cearense em 2019 e 2020.

