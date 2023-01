Titi valoriza Nordestão e revela objetivo do Fortaleza: "Buscar o título"

Leão do Pici estreia no certame regional neste sábado, 21, diante do Campinense, no Estádio Presidente Vargas

O zagueiro e capitão Titi concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 19, no Centro de Excelência Alcides Santos. Na oportunidade, o defensor falou sobre a expectativa do Fortaleza na Copa do Nordeste 2023. O clube tricolor estreia diante do Campinense, neste sábado, 21, no Estádio Presidente Vargas.

"Nos sentimos muito preparados, sabemos que é uma competição importante. Quando o Fortaleza entra em uma competição como essa, sempre entra para dar o seu melhor e, consequentemente, buscar o título", disse o zagueiro.



Neste ano, o Tricolor do Pici busca seu tricampeonato regional. Titi esteve presente no segundo título, conquistado em 2022, e almeja levantar o troféu novamente. Para isso, ele terá, ao seu lado, um elenco mais robusto.

"Conseguimos qualificar ainda mais o grupo, que já era bom. Temos muitas opções para a defesa, meio e ataque. Temos que salientar o trabalho da nossa diretoria e a permanência do Vojvoda, que foi fundamental para que tudo isso continuasse. Claro que é o início de tudo ainda, temos muitas coisas para ajustar", comentou.



Em outro trecho da entrevista, o zagueiro ainda comentou sobre o crescimento do Leão do Pici nos últimos anos. De acordo com ele, todos no clube focam apenas no Fortaleza, sem se preocupar com os "vizinhos".

"O Fortaleza não olha para o vizinho, a gente foca exclusivamente no nosso trabalho. Sabemos onde queremos chegar, o clube vem se estruturando dentro e fora de campo. Ficamos muito felizes com tudo que estamos vivendo, mas ainda não conseguimos chegar onde queremos. A gente quer mais."



