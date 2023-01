Fortaleza renova patrocínio com Grupo Ftrade para 2023

No evento de divulgação, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, também falou ao Esportes O POVO sobre o processo de renovação do patrocínio fornecido pelo Governo do Estado do Ceará

O Fortaleza renovou o patrocínio com o Grupo Ftrade, empresa de logística e com atuação no ramo de comércio exterior, para a temporada 2023. Em evento na manhã desta terça-feira, 17, o presidente Marcelo Paz e os sócios-proprietários Bruno Farias e Zakaria Benzaama firmaram o novo acordo e falaram sobre a parceria.

“Para a gente é uma parceria que temos muito carinho, muita atenção. Uma empresa local, que hoje tem uma expansão nacional e até internacional, que acreditou no Fortaleza, que apostou, que deu sequência, né? Então, acho que se mostra firme, duradoura, e a gente do clube tem muito carinho pela Ftrade porque a gente sente que eles realmente têm essa visão de crescimento, de expansão, empresa vencedora e a gente gostar de estar ao lado de marcas vencedoras”, disse Marcelo Paz.

O valor do patrocínio foi mantido em sigilo pelo clube e empresa. Segundo Zakaria, a quantia investida foi “menos” do que a Ftrade gostaria, mas “mais” do que poderia.

Sobre a Ftrade

Empresa de logística cearense, a Ftrade atua no ramo de comércio exterior, ligados à logística internacional, que está em processo de internacionalização.

“A Ftrade é uma empresa genuinamente cearense que trabalha no ramo do comércio exterior e foi o sonho de dois garotos, eu (Zakaria) e o Bruno. A gente não se estagnou em um só segmento. Hoje atuamos praticamente em cinco segmentos, todos eles ligados ao ramo logístico internacional, e a nossa parte de internacionalização está saindo esse ano. Então mostra aí a grandeza que a empresa está se tornando”, disse Zakaria.

Patrocínio com o Governo do Estado

Com a posse de Elmano Freitas para governador, o Fortaleza, assim como Ceará e Ferroviário, ainda não negociou com o governo para o patrocínio anual para a temporada de 2023.

No entanto, o presidente Marcelo Paz acredita que a renovação do patrocínio será firmada, tendo em vista o crescimento do futebol local. Nesta temporada, o Fortaleza disputará a Copa Libertadores pela segunda vez consecutiva na história.

“Ainda não nos sentamos para negociar. É sempre uma negociação coletiva, que vai Fortaleza, Ceará, Ferroviário. Mas é um novo governo, assumiu há poucos dias, então esse assunto ainda não foi pauta, mas acredito que normalmente vai acontecer porque todos os últimos anos sempre teve (o patrocínio. O Governo do Estado tem sido grande parceiro do futebol cearense. Não é à toa que o futebol cearense cresceu muito e vem crescendo, né? Então eu acho que naturalmente no tempo oportuno isso vai acontecer”, disse o mandatário do Tricolor.

