Valentín Depietri tem negociação avançada com Talleres, da Argentina

Clube argentino deseja contratar o atacante em definitivo. Ele tem contrato com o Leão do Pici até 2024

O Fortaleza deve acertar a saída do atacante Valentín Depietri em breve. O jogador de 22 anos negocia sua transferência para o Talleres, da Argentina. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista argentino César Luis Merlo e confirmada pelo Esportes O POVO.

Sem espaço no Leão do Pici, o ponta deve ser negociado em definitivo. A intenção do clube argentino é comprar Depietri, que tem vínculo com o Fortaleza até julho de 2024. A negociação está avançada e deve ser concretizada nos próximos dias.

Depietri está no Fortaleza desde 2021, após ser identificado pelo CIFEC (Centro de Inteligência do Fortaleza) atuando no Santamarina-ARG. Desde que chegou, o argentino disputou 39 partidas, marcou quatro gols e contribuiu com duas assistências.

Para 2023, o elenco tricolor conta com outros oito jogadores para o setor ofensivo: Lucero, Romarinho, Romero, Thiago Galhardo, Pedro Rocha, Gustavo Coutinho, Moisés e Wesley Braga.



