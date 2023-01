Apesar de apelo, quase 4 mil sócios do Fortaleza fizeram check-in e não foram ao PV

Quase 4 mil sócios-torcedores do Fortaleza fizeram check-in para o jogo contra o Iguatu, no estádio Presidente Vargas, mas não compareceram.

A diretoria havia feito uma solicitação de apenas quem realmente fosse ao jogo marcasse lugar no estádio, já que a capacidade do PV é de apenas 20.166 pessoas e o Tricolor tem mais de 41 mil sócios-torcedores. Além disso, precisou escalonar o check-in.

Os ingressos avulsos foram colocados à venda mediante os lugares que sobraram após dois dias de check-in e por isso apenas 2.283 bilhetes foram comercializados para a torcida mandante.

Os check-ins foram 16.539 e o público antecipado de tricolores era de 18.882, mas a partida teve apenas 16.367 espectadores na arquibancada.

Segundo o boletim financeiro divulgado pela Federação Cearense de Futebol, 12.740 sócios-torcedores do Fortaleza compareceram, uma diferença de 3.799 do check-in.

Ao Esportes O POVO, o Fortaleza informou que vai manter uma comunicação educativa para conscientização de sócios e sócias em torno do assunto.

O Clube afirma que estuda as melhores iniciativas para buscar esse ajuste, mantendo uma ideia didática de, até mesmo, bonificar aqueles que colaborem com uma melhor experiência de quem deseja acompanhar a equipe no estádio.