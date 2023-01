Tinga elogia elenco do Fortaleza e brinca: "Não sabemos qual é o time titular"

Capitão do Fortaleza foi o convidado do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 16

O lateral-direito Tinga, que também atua como zagueiro, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 16.

Na oportunidade, o camisa 2 do Fortaleza elogiou o plantel tricolor para a nova temporada e brincou que nem os próprios jogadores sabem qual o time titular do Leão.

Para 2023, a diretoria tricolor contratou seis reforços: o goleiro João Ricardo, os laterais Dudu, Bruno Pacheco e Lucas Esteves, o meia Tomás Pochettino e o ala-direito Yago Pikachu.

"Esse elenco de 2023 está muito qualificado. Nós brincamos que não sabemos qual é o time titular porque a qualidade está imensa. Cada posição tem dois, três jogadores que tranquilamente podem jogar de titular. O Fortaleza está muito forte no papel e, claro, tem que mostrar dentro de campo. Se for para eu ficar no banco não tem problema, para mim o mais importante é o Fortaleza. Claro que temos que trabalhar muito em todos os treinamentos. É uma disputa sadia, isso eleva o nível de cada jogador."

Capitão do Tricolor do Pici, Tinga sabe muito bem como é a pressão da torcida tricolor. Neste ano, o jogador disse que a cobrança será maior por conta do investimento feito na equipe.

"O clube fez um investimento muito alto. Sabemos que temos uma pressão maior para conquistar a Copa do Nordeste por estar na Copa Libertadores. Então a gente sabe que todos os times, principalmente agora no primeiro semestre, vão tentar de tudo para nos vencer", comentou.

Volta ao PV

Em outro trecho da entrevista, ele ainda esbanjou felicidade em retornar ao Estádio Presidente Vargas. No último sábado, 14, o Fortaleza venceu o Iguatu por 2 a 0 na estreia do Campeonato Cearense sob os olhares de 16 mil tricolores no estádio.

"É sempre bom voltar ao PV, com o apoio da nossa torcida, que é muito legal. Uma atmosfera muito bacana, com 16 mil torcedores já faz um caldeirão, e esperamos que os torcedores compareçam em peso em todos os jogos agora, teremos mais quatro ou cinco em jogos no PV ainda."

Surpresas para o torcedor

Intenso e com variações táticas, assim deve ser o Fortaleza de 2023. De acordo com Tinga, o técnico Juan Pablo Vojvoda vem preparando a equipe de maneira especial para os jogos e comentou que o torcedor tricolor terá surpresas boas.

"Ele vai variar. Em momentos do jogo fizemos uma linha de quatro contra o Iguatu enquanto atacávamos, formando um 4-3-3. Isso vai variar em todos os jogos, e dependendo do adversário, claro. Acho que o torcedor será pego de surpresa, mas serão surpresas boas porque tentaremos dificultar ainda mais os adversários com formações e movimentações interessantes para chegarmos com mais facilidade no gol e vencer os jogos", disse.