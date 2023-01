Fortaleza deve repor saída do meia Bernardi, diz Marcelo Paz

Em entrevista exclusiva com o Esportes O POVO, o mandatário do Leão disse que o plantel "nunca está fechado" e que observa oportunidades no mercado para reforçar setores considerados carentes no elenco

O Fortaleza já anunciou sete reforços para a temporada 2023, sendo o último o argentino Juan Martín Lucero, e ainda deve seguir monitorando o mercado da bola, é o que garante o presidente Marcelo Paz.

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o mandatário do Leão disse que o plantel “nunca está fechado” e que observa oportunidades no mercado para reforçar setores considerados carentes no elenco. Com a saída do argentino Christian Bernardi, que chegou a ser anunciado pelo clube, o dirigente afirmou que o Tricolor deve buscar mais um meia e não descartou a contratação de atletas para outras posições.

“Nunca está fechado (o plantel). Enquanto a janela de transferências estiver aberta temos que estar atentos a alguma oportunidade, buscando (jogadores), mas sempre dentro da necessidade do elenco, do que o treinador quer, do que ele precisa e o que ele vê de necessidade de variação de elenco. Então, hoje, muito provavelmente a gente deve buscar mais um meia. O Bernardi não pôde ficar, é uma posição que devemos buscar mais um jogador e quem sabe outra oportunidade até o fechamento da janela”, disse Marcelo Paz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "Não tememos", diz Paz sobre possibilidade de punição no caso Lucero

Apesar de apelo, quase 4 mil sócios do Fortaleza fizeram check-in e não foram ao PV

Moisés imobiliza pé direito após sofrer pisão na partida contra o Iguatu

Presidente fala em valorização aos atletas do clube

A defesa é um dos setores com mais pedidos de reforços por parte da torcida do Fortaleza. Marcelo Paz não descartou a possibilidade de contratar mais um zagueiro, mas reforçou a necessidade de valorizar os atletas que estão no clube.

“É uma possibilidade (contratar um zagueiro), não é uma definição, porque não adianta contratar por contratar, tem que contratar para qualificar, para agregar. E a gente também tem que valorizar os atletas que estão aqui. A posição de zagueiro você tem zagueiro do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito, a gente entende que tem Brítez e Benevenuto, que cumprem muito bem aquele papel, e o Ceballos também joga pelo lado direito. Do lado esquerdo tem Titi e o Ceballos, que faz muito bem”, afirmou.

+ Valentín Depietri tem negociação avançada com Talleres, da Argentina



Zagueiro Brayan Ceballos deve ganhar mais oportunidades

O presidente aproveitou o momento para exaltar o colombiano Brayan Ceballos, de 21 anos, e disse que o zagueiro deve ganhar mais oportunidades no clube.

“Eu acho que o Ceballos é um atleta que tem que ter mais oportunidades, mais sequência. Entendemos internamente – palavras do Vojvoda – que é um atleta que tem muito talento e que tem muito a entregar para o Fortaleza", elogiou.

Ceballos chegou ao Tricolor do Pici em 2022 e disputou 32 jogos na última temporada. Neste ano, ele iniciou a temporada como titular na vitória contra o Iguatu, atuando os 90 minutos.

Tinga elogia elenco do Fortaleza e brinca: "Não sabemos qual é o time titular"



Tags