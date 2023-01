Fortaleza enfrenta Iguatu na estreia pelo Campeonato Cearense 2023

Tricolor busca de um pentacampeonato inédito em sua história e larga no certame jogando no PV, com quase todo o elenco à disposição

O Fortaleza entra no Campeonato Cearense, na tarde deste sábado, 14, com o sonho de conquistar um inédito pentacampeonato estadual para si. É a segunda vez na história que o Leão tem essa possibilidade, porém agora com uma condição de luta superior.

Em 2011, quando tentou o primeiro penta, o Tricolor tinha grandes limitações financeiras e estava em seu pior momento esportivo, na Série C do Brasileiro. Hoje, doze anos depois, com um elenco montado para disputar a principal divisão nacional pela quinta vez consecutiva e a Libertadores da América, por exemplo, o Fortaleza entra com favoritismo amplo no “Manjadinho”.

Outra diferença crucial está na participação do Estadual desde o início. Nas últimas quatro edições do Campeonato Cearense — tendo faturado todas —, o Leão entrou em fases mais avançadas por estar na Copa do Nordeste, mas este ano o privilégio (técnico) foi encerrado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, hoje à tarde, a partir das 16 horas, o Fortaleza entra em campo e enfrenta o Iguatu no estádio Presidente Vargas. O tradicional estádio da Gentilândia foi escolhido como casa pelo Leão enquanto o Castelão está fechado.

Sobre o assunto Vojvoda completa 48 anos de vida; relembre números do treinador com o Fortaleza

Fortaleza vence XV de Piracicaba e enfrenta o Remo-PA na terceira fase da Copinha

Lucero revela expectativa no Fortaleza: "Creio que será muito lindo"

O time que o técnico Juan Pablo Vojvoda vai colocar de início é um grande mistério. Os treinos da semana foram fechados e o argentino tem à disposição praticamente todo o elenco. Somente o meia Pochettino e o recém-contratado Lucero ainda não foram regularizados.

O adversário do Fortaleza na estreia é o Iguatu, que na edição passada do Estadual ficou em quarto lugar, eliminando o Ceará nas quartas de final. O Azulão apostou mais uma vez no trabalho do técnico Washington Luiz, que levou a equipe para a Série A do Cearense em 2021.

A equipe do centro-sul do Estado tem em seu elenco jogadores bem experientes no Cearense, como o zagueiro Reginaldo, o lateral Talisson Calcinha, o volante Guídio e o atacante Luís Soares. Cria da base do Fortaleza, o zagueiro Max Oliveira também defende o Azulão e deve ser titular.

Fortaleza x Iguatu

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pikachu (Lucas Crispim); Romarinho, Thiago Galhardo e Moisés (Pedro Rocha). Téc: Vojvoda

Iguatu

4-4-2: Marcelo; Talisson, Max Oliveira, Reginaldo e Julio Nascimento; Wender, Guidio, Gleidson e Dico; Caxito e Luis Soares. Téc: Washignton Luiz

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 14/1/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: Léo Simão

Assistentes: Nailton Oliveira e José Moracy de Sousa

Transmissão: TV Cidade, Rádio O POVO CBN e CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

Tags