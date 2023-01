Lucero revela expectativa no Fortaleza: "Creio que será muito lindo"

Atacante argentino foi oficializado como novo reforço do Tricolor do Pici nesta sexta-feira, 13

O Fortaleza anunciou a contratação do centroavante argentino Juan Martín Lucero nesta sexta-feira, 13. Com contrato válido até o fim de 2025, o jogador agora tem 100% dos seus direitos econômicos pertencentes ao Leão.

Em sua primeira fala como jogador do Fortaleza, o centroavante de 31 anos relembrou seu encontro com o Tricolor do Pici na Libertadores de 2022 e enalteceu o clube e sua torcida. Além disso, esbanjou otimismo em relação ao seu futuro no time.

Lucero enfrentou o Leão em duas oportunidades: na vitória do Colo-Colo por 2 a 1 na Arena Castelão, inclusive marcando o primeiro gol, e na vitória do time tricolor em Santiago por 4 a 3.

"Enfrentei um grande clube aqui, na Libertadores, com um grande público, o estádio lotado. Então, agora tenho tudo isso ao meu favor, com meus companheiros, que são grandes jogadores, e com a torcida nos apoiando creio que será muito lindo."

Artilheiro no Colo-Colo-CHI, ele participou de 39 jogos com a camisa do Cacique na última temporada, sendo responsável por 24 gols e seis assistências. Lucero também se destacou em 2021, pelo Vélez Sarsfield-ARG, quando balançou as redes 18 vezes em 62 partidas.

O atleta chega ao Tricolor do Pici sob grandes expectativas. Com boa mobilidade e ótima capacidade de finalização, o atleta agrega características importantes para o estilo de jogo de Vojvoda, composto por intensidade e versatilidade. No Leão, o atacante disputará posição com Thiago Galhardo e Silvio Romero no setor central da grande área adversária.

