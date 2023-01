Fortaleza vence XV de Piracicaba e enfrenta o Remo-PA na terceira fase da Copinha

O Fortaleza está classificado para a terceira fase da Copinha. O Tricolor do Pici venceu o XV de Piracicaba na tarde desta sexta-feira, 13, por 2 a 0, com gols anotados por Amorim e Riquelmo na primeira etapa. Com o resultado, o Leão irá enfrentar o Remo-PA na próxima fase da competição nacional, em duelo com data e horário a confirmar pela FPF.

O primeiro tempo da equipe do Pici já foi definitiva para o placar. Logo aos 10 minutos, Amorim abriu o marcador. Com a vantagem, o time comandado por Zago atuou de modo que conseguiu controlar as principais ações do duelo. Aos 39 minutos, após um rebote, Riquelmo ainda conseguiu ajudar o clube a manter a vantagem.

Com o prejuízo no placar, o XV de Piracicaba entrou na segunda etapa com um pouco mais de afinco, em busca de uma virada. Do outro lado do campo, o Fortaleza conseguiu neutralizar a equipe e seguiu tendo o principal controle do jogo, de modo que não deixou o adversário crescer na partida.

