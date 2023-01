Vojvoda completa 48 anos de vida; relembre números do treinador com o Fortaleza

A celebração do aniversário do argentino acontece na véspera da estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense contra o Iguatu, no Presidente Vargas

O dia de Vojvoda será especial nesta sexta-feira, 13. Além de finalizar os últimos preparativos com o Fortaleza visando a estreia no Campeonato Cearense, o argentino irá celebrar seu aniversário. Entre os treinadores mais vitoriosos da história do Tricolor do Pici, o comandante completa 48 anos de vida.

No Leão desde 2021, Vojvoda causou impacto imediato no clube. Com uma nova metodologia de trabalho e ideias táticas diferentes, o argentino foi peça importante no processo de ascensão do Fortaleza no cenário nacional.

Em seu ano de estreia, venceu o título do Campeonato Cearense, chegou à semifinal da Copa do Brasil — feito inédito na história do Tricolor — e conquistou a quarta colocação da Série A, garantindo, assim, a primeira participação de um time cearense na Copa Libertadores.

Na última temporada, Vojvoda continuou colecionando feitos importantes como treinador do escrete vermelho-azul-e-branco. Novamente venceu o Campeonato Cearense — que garantiu o tetra para o clube —, e desta vez também levantou a taça da Copa do Nordeste. Ambas conquistas aconteceram com campanhas invictas.

Na Libertadores, classificou o Fortaleza para as oitavas de final, além de ter avançado até às quartas da Copa do Brasil. Na Série A, protagonizou uma campanha de recuperação histórica ao deixar a lanterna após 14 rodadas seguidas e alcançar a oitava colocação no término do certame, assegurando, pelo segundo ano seguido, vaga no principal torneio do continente.

