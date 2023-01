João Ricardo assume camisa 1 do Fortaleza em 2023; veja numeração dos reforços

Após seis temporadas, o Fortaleza terá um novo camisa 1 em 2023. Anunciado na última segunda-feira, 2, João Ricardo assume o número que pertencia ao ídolo Marcelo Boeck. A exemplo do goleiro, os outros recém-contratados já escolheram a numeração que usarão pelo Tricolor na temporada.

Contratado em 2017, Boeck se manteve com o número 1 durante todo este período — o clube passou a adotar a numeração fixa —, apesar de Felipe Alves, Max Walef e Fernando Miguel terem passado pela posição como titular. O ídolo do Leão se aposentou ao final de 2022, virando assessor executivo de futebol.

Também ex-Ceará, Bruno Pacheco escolheu a camisa 6 no Pici. O número pertencia ao zagueiro colombiano Ceballos, que passa a vestir a 3. O outro lateral-esquerdo contratado pelo Fortaleza, Lucas Esteves, será o 13 — anteriormente, pertencia ao meia Lucas Lima, que não teve o contrato renovado.

O lateral-direito Dudu, por sua vez, pegou o número 20, que era do meia Matheus Vargas, emprestado ao Sport. O defensor de 25 anos, ex-Atlético-GO, ainda não foi confirmado como reforço do Tricolor, mas já treina no Centro de Excelência Alcides Santos há uma semana.

Yago Pikachu, de volta ao Leão após rápida passagem pelo futebol japonês, reassumiu a camisa 22, que já usava entre 2021 e 2022. Já o meia argentino Cristian Bernardi repetiu a numeração que usava no Cólon, da Argentina, e escolheu a 23.

O sexteto já estampa a numeração escolhida nas camisas de treino na pré-temporada e também exibirá no uniforme nas respectivas apresentações oficiais — o que já ocorreu com Pikachu e Pacheco.

O Fortaleza entrará em campo pela primeira vez em 2023 diante do Iguatu, no próximo dia 14, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, pela primeira rodada do Campeonato Cearense.

Numeração dos recém-contratados do Fortaleza:

João Ricardo - 1

Bruno Pacheco - 6

Lucas Esteves - 13

Dudu - 20

Yago Pikachu - 22

Cristian Bernardi - 23

