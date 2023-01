Vojvoda e Marcelo Paz conversam com jogadores antes de estreia na Copinha

Fortaleza estreia na competição nesta quarta-feira, 4, diante do Remo, em confronto do grupo 31

O Fortaleza será um dos representantes cearenses na 53ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No grupo 31, o Leão do Pici deseja fazer campanha sólida neste ano e, para isso, o elenco tricolor teve uma conversa especial nesta semana.

Antes de embarcar rumo à São Paulo, o time que disputará a Copinha assistiu uma apresentação com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Na oportunidade, os jogadores ouviram conselhos e palavras de incentivo.

"Mostramos a importância que o clube entende que tem a Copinha, a importância que tem essa categoria que está ali na porta do profissional e o quanto nossa torcida estará acompanhando durante a competição. Sabemos que estamos em um grupo difícil, mas que eu acho que será mais difícil para os adversários, pois faremos um bom campeonato", comentou Paz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sob o comando de Leandro Zago, o time tricolor estreia na competição nesta quarta-feira, 4, diante do Remo, em confronto do grupo 31. A partida será realizada às 15h15min, no estádio Rua Javari.

Confira os jogos do Fortaleza na fase de grupos da Copinha:

Fortaleza x Remo - 04/01

São Caetano x Fortaleza - 07/01

Juventus x Fortaleza - 10/01

Sobre o assunto Floresta empata sem gols com Flamengo em estreia na Copinha

Clubes cearenses desembarcam em São Paulo para a disputa da Copinha; confira calendário de jogos

Sub-20: Leandro Zago analisa Copinha e projeta Fortaleza dominante na base no Nordeste

Tags