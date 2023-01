Paz elogia João Ricardo e revela: "Desde o início se mostrou interessado"

Novo goleiro do Leão do Pici acertou contrato até o fim de 2024, com opção de renovação por mais um ano

Após semanas de espera, o Fortaleza anunciou a contratação do goleiro João Ricardo na noite da última segunda-feira, 2. O atleta de 34 anos defendeu o rival Ceará nas duas últimas temporadas e chega para reforçar a meta tricolor.

Com contrato válido até dezembro de 2024 e tendo opção de renovação por mais um ano, o arqueiro foi elogiado pelo presidente do Leão do Pici, Marcelo Paz. Em entrevista ao site oficial do clube, o mandatário ainda revelou que a negociação com o jogador foi natural.

"É um atleta que desde o início que a gente esteve em contato com ele e se demonstrou interessado, aberto. Não houve leilão, não houve tentativa de dificultar qualquer coisa, foi uma coisa fluida e natural", disse Paz.

João Ricardo vestiu a camisa do Ceará em 2021 e 2022. No clube alvinegro, o goleiro disputou 75 jogos e se consolidou como um dos pilares do Vovô. No último ano, inclusive, foi o 2º goleiro que mais realizou defesas no Brasileirão, acumulando 107 defesas. Diante disso, Paz também comentou sobre a passagem de João no rival.

"Teve boas atuações no nosso rival, no Ceará. No último ano, em especial, teve a quantidade de jogos maior, uma quantidade bem significativa. É um atleta experiente, rodado, é muito importante para essa posição ter o atleta com convivência maior, tem experiência em Série A e em grandes competições. Estava em fim de contrato no Ceará e a gente fez um acordo com ele."

Carreira de João Ricardo

Gaúcho, o goleiro foi revelado pelo Concórdia-SC e depois passou por Brusque-SC, Goiânia, Marcílio Dias-SC, Rio Branco-AC, Paysandu, Veranópolis-RS, Paraná, América-MG e Chapecoense. No futebol cearense, ele foi um dos destaques do Icasa em 2013, ano em que o time quase conquistou o acesso à Série A do Brasileirão.

