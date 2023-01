Fortaleza anuncia a contratação do goleiro João Ricardo, ex-Ceará

O Fortaleza anunciou na noite desta segunda-feira, 2, a contratação do goleiro João Ricardo, ex-Ceará. O novo arqueiro do Tricolor acertou contrato até o fim de 2024, com opção de renovação por mais um ano.

O anúncio oficial era aguardado desde dezembro. Só não aconteceu antes porque o arqueiro tinha contrato com o Ceará até 31 de dezembro de 2022. Ele já participou do treinamento com o restante do elenco nesta segunda-feira, no Pici.

O camisa 1 defendeu o Alvinegro entre 2021 e 2022, com 75 jogos disputados. No Leão, disputará posição com Fernando Miguel, que terminou a temporada como titular e teve contrato renovado. Luan Polli e Kennedy, ambos com vínculo até o final de 2023, também integram o grupo de atletas.

Gaúcho, João Ricardo foi revelado pelo Concórdia-SC e depois passou por Brusque-SC, Goiânia, Marcílio Dias-SC, Rio Branco-AC, Paysandu, Veranópolis-RS, Paraná, América-MG e Chapecoense.

No futebol cearense, antes de vestir a camisa alvinegra, já tinha atuado pelo Icasa em 2012.

